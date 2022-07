VIMBLDON MENJA PRAVILA? Za sve je kriv Rafael Nadal

Rafael Nadal se povukao sa Vimbldona i omogućio Niku Kirjosu da se plasira direktno u finale Vimbldona, ali mnogima nije drago zbog toga. Organizatori će refundirati novac za ulaznice svima koji su ih kupili, ali tu se neće završiti ova priča.

Već su se pojavili glasovi da bi Vimbldon trebalo da uvede pravilo "laki luzera", odnosno srećnog gubitnika. To bi u ovom slučaju bio Tejlor Fric, koji je izgubio od Nadala u pet setova.

Razlog tome je što mnogi misle da je Kirjos nezasluženo u finalu. On je 40. na ATP listi i postao je najslabije rangirani teniser koji je došao do finala Vimbldona još od 2003. i Marka Filipusisa. Osim toga, on je i najslabije rangirani finalista bilo kog grend slema još od Markosa Bagdatisa na Australijan openu 2006.

Brojni novinari, komentatori, bivši teniseri zatražili su da Vimbldon uvede pravilo "laki luzera".

- Šta Vimbldon dobija time što je Nadal pobedio u četvrtfinalu, a onda ne može da igra u polufinalu? Ništa. Štaviše, tenis gubi jedan od glavnih mečeva u godini – rekao je komentator Nik Karvel.

Novinar Kristofer Kleri dao je svoje mišljenje:

- Dešava se baš retko, ali i dalje mislim da vredi razmisliti. Kada se igrač povuče ovako duboko u grend slemu ili pre finala nekog velikog događaja, pobeđeni bi trebalo da ima pravo da uzme njegovo mesto.



Bilo ih je još, ali su se mogli čuti i drugačiji glasovi, od kojih je u ovom trenutku možda najvažniji Fricov. On je na internetu zahvaljivao navijačima na podršci, a onda je neko predložio da bi trebalo da igra polufinale umesto Nadala:

- Ne, ne tražim milostinju. Ako nisam mogao da ga pobedim (Nadala), ne zaslužujem da igram u polufinalu… Vrlo prosto.

