NOLE IZBORIO ISTORIJSKO FINALE: Posle mnogo muke savladao Britanca - SRBIN IDE PO 7. TITULU U LONDONU

Srpski teniser Novak Đoković igrao je protiv Britanca Kamerona Norija meč polufinala Vimbldona.

Novak Đoković će braniti titulu na Vimbldonu 2022, jer je posle vrlo zanimljivog meča uspeo da se plasira u finale turnira čiji je šestostruki šampion.

Nole je u polufinalu bio bolji od senzacionalnog Britanca Kamerona Norija, devetog nosioca kog je posle preokreta savladao sa 2:6, 6:3, 6:2, 6:4, pa će u nedelju igrati za svoju 21. grend slem titulu i to protiv Nika Kirjosa. Podsetimo, Australijanac je u završnu borbu za trofej prošao nakon što mu je Rafael Nadal, usled povrede, bez borbe predao polufinale, pa je Kirjos nenadano dobio četiri dana za pripremu tog meča.

A što se tiče jedinog odigranog polufinanog duela u muškoj konkurenciji, isprva je sve išlo kako je domaći takmičar zamišljao, a 15.000 njegovih navijača na tribinama Centralnog terena priželjkivalo. Iako je Nori prvi put igrao grend slem polufinale, a Novaku je ovo bilo 11. samo na Vimbldonu, upravo je 26-godišnjak gospodario terenom na početku. Zapravo, to je tako delovalo jer Srbin baš i nije ličio na sebe - ubacio je gde treba samo 55% svojih prvih servisa, od toga dobio ne baš sjajnih 57% razmena, a tek svaki peti drugi servis rešavao je u svoju korist (2/10).

Video je Nole da stvari i ne idu kako treba, malo mu je i Sunce pravilo problema prilikom serviranja, pa je na početku druge deonice (u prvoj je imao 12 neiznuđenih grešaka i samo sedam direktno osvojenih poena), rešio da i da promeni imidž - stavio je kačket, a rešio je i da promeni pristup igri.

Nišanske sprave je podesio od svog uvodnog poteza: ubacio je 78% prvih servisa, a od njih 89% rešio u svoju korist, dok je osvajanje poena na drugi servis podigao sa 20% na 80%. Ali, ne samo to. Podigao je nivo koncentracije i u defanzivi, a dodatno i u borbenosti, pa je, uz nekoliko padova usled ogromnog truda, krenuo u preokret.

Statistički posmatrano, posle izgubljenog prvog seta, dosadašnja istorija je govorila da Đoković na Vimbldonu ipak više pobeđuje nego što gubi, i to u 55% slučajeva, a kako je posle izjednačenja to skočilo na 91% trijumfa (16-od-18 takvih situacija), bilo je jasno da se Noriju ne piše ništa dobro. Naravno, statistika je tu igrala sporednu ulogu, daleko više su u centru pažnje bili Novakovo iskustvo, ali i sam kvalitet.

Upravo je na krilima te dve stvari, Đoković poleteo ka finalu, jer je mleo rivala iz gema u gem, iz seta u set. Od prve deonice (i stavljanja kačketa) nije dozvolio Noriju nijednu brejk šansu, zagospodario je terenom i... ponekom majstorijom, a više smirenošću, utišao britansku publiku i prošao u veliko finale. Zasluženo, po svemu viđenom.

TOK MEČA:

4. SET:

6:4 - KRAJ! Novak je u finalu Vimbldona.

5:4 - Nori je produžio ovaj meč.

5:3 - Posle 39 minuta igre u četvrtom setu, a manje od tri u ovom gemu, u kome je servirao, Nole je došao na korak od pobede. Još gem mu treba. Sledeći servira Nori

4:3 - Odlično je sada Nori odigrao servis-gem, izgubio samo poen i najavio da neće lako odustati od ideje da izbori peti set. Za to mu najpre treba brejk, a sledeći će servirati Novak.

4:2 - Kako li se samo oseća Kameron Nori sada? Deset minuta se, "kao lav", borio da bi osvojio svoj gem, dizao publiku na noge spasao četiri brejk lopte, a onda je Đoković osvojio sopstveni servis gem - za dva i po minuta, bez izgubljenog poena.

WHAT A POINT FROM NOVAK DJOKOVIC 😳 pic.twitter.com/qdhqgOHt5d — Action Network Tennis (@ActionNetTennis) 08. јул 2022.

3:2 - Kakav gem! Desetominutni! Đoković je imao 15:30 i probao da dođe do dve uzastopne brejk prilike dropšotom, ali ga je previše slabo izveo, pogodio mrežu, pa se iznervirao. Imao je potom Nole priželjkivanu brejk šansu, kada je naterao suparnika na prejak udarac, no odličan servis je i potom spasao Britanca. Usledila je odlična razmena u blizini mreže, koju je Đoković bekhend volej-udarcem rešio u svoju korist, pa je iznova došao do brejk prilike. I nju je Nori anulirao, ovoga puta posle nešto duže razmene, baš kao i još dve brejk šanse, jer su njegovi razorni udarci uspeli da nađu pukotine u sjajnoj Noletovoj defanzivi. I, kada je izdržao te Đokovićeve nalete, britanski teniser je (uz jedno uspešno traženje "čelendža") uspeo da mini-preokretom dođe do osvajanja gema. Možda i najzanimljivijeg u celom meču...

3:1 - Oduševljena je bila publika kada je Kameron Nori osvojio poen u ranoj fazi "Novakovog gema", a onda je Đoković imao dva asa, jedan servis-viner i... nastavio gde je stao. I dalje ima brejk prednosti u setu koji, ako osvoji, prolazi u finale.

2:1 - Bez izgubljenog poena Kameron Nori osvaja "svoj" gem. Serviraće Novak, koji je na Vimbldonu, do ovog turnira, 27 puta imao prednost od 2:1 u setovima, a izgubnio je smao jedan jedini takav meč, od Ančića 2006.

2:0 - Očas posla potvrđen brejk. Nezaustavljivo u ovim trenucima deluje Nole...

1:0 - Brejk Đokovića! Nervozan je Nori, udara reketom po svojoj torbi posle izgubljenog gema. Ali, u njemu (gemu), kao i u prethodnom setu, daleko, daleko bolji je bio Novak. Briljira i na mreži, i sa osnovne linije. Ovo kao da je lekcija iz tenisa bila, a ne borba dva pretendenta na finale. Bar je tako delovala ova trominuta borba na startu četvrtog seta.

3. SET:

6:2 - SET ZA ĐOKOVIĆA! - Zasluženo, više nego zasluženo. Fantastično je odigrao ovaj segment meča Nole, dominirao od samog starta deonice, a uz dva brejka, bez dozvoljene brejk šanse rivalu, došao na set od finala. Ništa ovde još nije gotovo, ali daleko bolje deluje nego što je delovalo pre sat vremena.

5:2 - Novak je probao da malo agresivnijim forhendima dođe do lakših poena, ali je grešio, pa je gem pripao njegovom suparniku. Srbin će sledeći servirati, ima dva brejka prednosti i gem mu treba za osvajanje seta.

5:1 - Potpuna Novakova kontrola meča u ovim trenucima. Ni najmanju šansu nije ostavio Noriju u ovom gemu Đoković. Britanac će sledeći servirati.

4:1 - Brejk Đokovića! Drugi njegov u ovom setu. Majstorski, majstorski deluje aktuelni šampion. Potpuno "drugi čovek" posle izgubljene prve deonice. Potpuna kontrola igre i prilika da se servisima ode na 5:1

3:1 - Nije se dugo radovao Britanac. Ponovo jedan skoro savršen Noletov servis-gem, uz svega jedan izgubljen poen, što je, pored sve boljih servisa, Đokoviću donelo "dva razlike".

2:1 - Posle pet izgubljenih gemova, Kameron Nori osvaja jedan, i to na svoje servise. Traži odmah podršku publike. Neophodna mu je, jer je u poslednjih 15-ak minuta u podređenoj situaciji.

2:0 - Samo tri minuta bilo je dovoljno (razgoropađenom) Noletu (koji je osvojio pet gemova u nizu) da potvrdi brejk. Pritom, nije izgubio ni poen na ove svoje servise.

1:0 - Brejk Đokovića! Posle čak 13 minuta velike, velike borbe (i jednog Novakovog pada, usled proklizavanja; srećom - bez posledica), Đoković je iskoristio drugu brejk šansu i poveo. Sjajan početak trećeg seta.

2. SET:

6:3 - SET ZA ĐOKOVIĆA! Auh, kakav gem... Nole je, posle tri neiznuđene greške rivala u minulom gemu, počeo gem za osvajanje seta - dvosturkom servis greškom, a onda i svojom neiznuđenom greškom. To je Noriju donelo 0:30, no Đoković je odličnim servisom uspeo da se "vrati u igru" (i naterao rivala da potroši jedan "čelendž"), potom je sledeći početni udarac izazvao kiks Britanca i, na 30:30, već se "lakše disalo". To je Đoković i dokazao odigravši bez greške dve duže razmene koje su usledile. Sada je 1:1 u setovima!

5:3 - Brejk Đokovića! Konačno! I sasvim, sasvim zasluženo. Držao se Nori do 15:15, a onda neshvatljivo pogrešio kod jednog laganog udarca na mreži, tada se unervozio pa je Nole s dva naredna poena došao do velike prednosti. Sada će Srbin servirati za osvajanje seta.

4:3 - Odlično je odigrao Nole "svoj" gem. I to uz jedan fantastičan potez na njegovom početku - jer je klizao po travi u levu stranu, a tako se bacio, da je gotovo neverovatan bekhend odigrao "sa tla" - i osvojio poen.

3:3 - Šteta! Sve bolje i bolje igra Nole, kao što smo pisali, ali je pitanje - može li da izdrži ovakve situacije, jer je iznova, drugi put zaredom, odigrao gem u kome je imao brejk šans(e). Sada ih je prokockao dve, ukupno tri u ovom setu, i to neiznuđenim greškama. Posle druge u ovom gemu, Nori je odlično odservirao i brzo poveo, a onda ušao u jednu dužu razmenu, u kojoj je Đokovića naterao na prejak udarac...

3:2 - Bilo je napeto na startu Novakovog servis-gema, ali je posle izgubljnog uvodnog poena, srpski teniser prilično dobro "odradio posao", i, mnogo lakše nego u većem delu ovog meča, osvajao poene, pa ponovo poveo. Bolje, koncentrisanije deluje Đoković u drugoj, nego u prvoj deonici, nema šta.

2:2 - Šteta! Iznervirao se Britanac kod rezultata 30:15, jer je bio ubeđen da je lopticu poslao u teren, a začulo se sudijsko "Aut", pa je mislio da je došlo do greške. Zatražio je proveru i, ispostavilo se, nije bio u pravu on, nego arbitri. Uzdmran zbog toga, izveo je loše jedan dropšot, što je Novaku omogućilo brejk priliku. Ipak, dobro organizovanim napadom, Nori je uspeo da izbori nerešen rezultat, a pritom je Nole, koji je bio u totalnoj defanzivi, takođe "potrošio čelendž", misleći (pogrešno) da je rival napravio kiks. Nedugo zatim, britanski teniser je uspeo da osvoji "svoj" gem...

2:1 - Dobro sada deluje Đoković. Mnogo bolje nego na startu meča. Ponovo relativno lako osvojen servis gem.

1:1 - Šteta... Nole se odlično držao na servise rivala, činilo se da ima šansu kod 30:30, ali je Nori, na oduševljenje krcatih tribina, osvojio dva naredna poena.

1:0 - Dobar početak drugog seta od strane Noleta. Posle prve deonice u kojoj je ubacio gde treba samo 55% prvog servisa, a od svih drugih (ukupno ih je deset bilo) osvojio svega dva poena - sada je to delovalo mnogo bolje i sigurnije.

1. SET

2:6 - Prvi set dobija Kameron Nori, i to posle 32 minuta igre. Neočekivano loša igra Novaka Đokovića.

2:5 - Treći brejk Norija! Novak Đoković deluje neprepoznatljivo. "Čiste" udarce, za njega "obične" - šalje u aut, one teže - jedva da odigrava, pa njegov rival, iako ne briljira na neki epohalan način, ubedljivo vodi. Toliko, da će servirati za osvajanje prvog seta.

2:4 - Nori je "potvrdio" brejk i već sada, posle 24 minuta, uspeo je da osvoji više gemova nego u svom jedinom dosadašnjem meču s Đokovićem...

2:3 - Brejk Norija! Drugi put na meču Britanac "oduzima servis" Noletu. I, po svemu viđenom u ovom, petom gemu polufinala, bilo je to zasluženo. Bolja kontrola igre, precizniji udarci (i to prilično) - sasvim dovoljno da povede sa 2:3 pred svoje nove servise.

2:2 - Vrlo brzo se Nori "podigao" posle sjajnog (malopre pomenutog) Novakovog poena. Za tili čas je zagospodario terenom i, uz dva pogađanja samih linija, osvojio sopstveni servis-gem.

I dalje 2:1 - Samo što je počeo četvrti gem, Nole i njegov suparnik su odigrali poen za pamćenje. Činilo se da će britanski teniser osvojiti tu prvu razmenu, jer se u njenoj završnici isprva bolje snalazio, ali je Đoković, u totalnoj defanzivi, trčeći ka osnovnoj liniji leđima okrenut mreži - izveo "tviner" (udarac reketom kroz raširene noge), uspeo da ubaci lopticu u suparnički deo terena, a onda u nastavku - bravurom na mreži osvojio poen.

2:1 - Prvi dobar servis-gem Srbina na ovom meču. I to odličan, zapravo. Samo jedan izgubljen poen, vrlo dobro kreirani poeni, potpuna kontrola u razmenama. Ovo je već "vimbldonski Nole" na kog smo navikli.

1:1 - Brejk Đokovića! Kakav meč... Od 11 uvodnih poena, čak devetje završeno neiznuđenim greškama, a nakon što su one obeležile "Novakov gem", sada se maltene isto desilo u režiji Norija. Srbin je odmah vratio brejk. Nervozan početak obojice, nema šta... A i ulog je veliki, svakako.

0:1 - Brejk Norija! Polufinale je počelo baš neočekivano. Prva dva poena Novak je, na sopstvene servise, izgubio - usled svojih neiznuđenih grešaka. To što mu je Britanac "uzvratio" u sledećem poenu, nije osokolilo Đokovića jer je sledeću razmenu on završio novim, trećim kiksom, čime je Nori "ni kriv ni dužan" došao do 15:40 i dve uzastopne brejk lopte. Usledila je jedna (prva na meču) malo duža razmena udaraca, u kojoj je Kameron na kraju prejako izveo forhend, ali ona sledeća, koja se odvijala blizu mreže, završena je odličnim potezima domaćeg takmičara, koji je nadmudrio Noleta i "oduzeo" mu servis-gem.

14.39 - NOLE TRENIRAO PRED POLUFINALE

Novak Đoković odradio popodnevni trening na terenu broj 9 pred velikom brojm navijača koji su došli da mu požele sreću u polufinalu Grend slema u Londonu