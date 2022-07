(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - NORI: BRITANSKA PUBLIKA UTIHNULA! Novak se probudio i izjednačio u setovima

Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Britanca Kamerona Norija meč polufinala Vimbldona.

Novak Đoković i Kameron Nori igraju polufinale Vimbldona, a prenos tog meča možete da pratite uživo uz portal Pink.rs.

TOK MEČA:

2. SET:

5:3 - Brejk Đokovića! Konačno! I sasvim, sasvim zasluženo. Držao se Nori do 15:15, a onda neshvatljivo pogrešio kod jednog laganog udarca na mreži, tada se unervozio pa je Nole s dva naredna poena došao do velike prednosti. Sada će Srbin servirati za osvajanje seta.

4:3 - Odlično je odigrao Nole "svoj" gem. I to uz jedan fantastičan potez na njegovom početku - jer je klizao po travi u levu stranu, a tako se bacio, da je gotovo neverovatan bekhend odigrao "sa tla" - i osvojio poen.

3:3 - Šteta! Sve bolje i bolje igra Nole, kao što smo pisali, ali je pitanje - može li da izdrži ovakve situacije, jer je iznova, drugi put zaredom, odigrao gem u kome je imao brejk šans(e). Sada ih je prokockao dve, ukupno tri u ovom setu, i to neiznuđenim greškama. Posle druge u ovom gemu, Nori je odlično odservirao i brzo poveo, a onda ušao u jednu dužu razmenu, u kojoj je Đokovića naterao na prejak udarac...

3:2 - Bilo je napeto na startu Novakovog servis-gema, ali je posle izgubljnog uvodnog poena, srpski teniser prilično dobro "odradio posao", i, mnogo lakše nego u većem delu ovog meča, osvajao poene, pa ponovo poveo. Bolje, koncentrisanije deluje Đoković u drugoj, nego u prvoj deonici, nema šta.

2:2 - Šteta! Iznervirao se Britanac kod rezultata 30:15, jer je bio ubeđen da je lopticu poslao u teren, a začulo se sudijsko "Aut", pa je mislio da je došlo do greške. Zatražio je proveru i, ispostavilo se, nije bio u pravu on, nego arbitri. Uzdmran zbog toga, izveo je loše jedan dropšot, što je Novaku omogućilo brejk priliku. Ipak, dobro organizovanim napadom, Nori je uspeo da izbori nerešen rezultat, a pritom je Nole, koji je bio u totalnoj defanzivi, takođe "potrošio čelendž", misleći (pogrešno) da je rival napravio kiks. Nedugo zatim, britanski teniser je uspeo da osvoji "svoj" gem...

2:1 - Dobro sada deluje Đoković. Mnogo bolje nego na startu meča. Ponovo relativno lako osvojen servis gem.

1:1 - Šteta... Nole se odlično držao na servise rivala, činilo se da ima šansu kod 30:30, ali je Nori, na oduševljenje krcatih tribina, osvojio dva naredna poena.

1:0 - Dobar početak drugog seta od strane Noleta. Posle prve deonice u kojoj je ubacio gde treba samo 55% prvog servisa, a od svih drugih (ukupno ih je deset bilo) osvojio svega dva poena - sada je to delovalo mnogo bolje i sigurnije.

1. SET

2:6 - Prvi set dobija Kameron Nori, i to posle 32 minuta igre. Neočekivano loša igra Novaka Đokovića.

2:5 - Treći brejk Norija! Novak Đoković deluje neprepoznatljivo. "Čiste" udarce, za njega "obične" - šalje u aut, one teže - jedva da odigrava, pa njegov rival, iako ne briljira na neki epohalan način, ubedljivo vodi. Toliko, da će servirati za osvajanje prvog seta.

2:4 - Nori je "potvrdio" brejk i već sada, posle 24 minuta, uspeo je da osvoji više gemova nego u svom jedinom dosadašnjem meču s Đokovićem...

2:3 - Brejk Norija! Drugi put na meču Britanac "oduzima servis" Noletu. I, po svemu viđenom u ovom, petom gemu polufinala, bilo je to zasluženo. Bolja kontrola igre, precizniji udarci (i to prilično) - sasvim dovoljno da povede sa 2:3 pred svoje nove servise.

2:2 - Vrlo brzo se Nori "podigao" posle sjajnog (malopre pomenutog) Novakovog poena. Za tili čas je zagospodario terenom i, uz dva pogađanja samih linija, osvojio sopstveni servis-gem.

I dalje 2:1 - Samo što je počeo četvrti gem, Nole i njegov suparnik su odigrali poen za pamćenje. Činilo se da će britanski teniser osvojiti tu prvu razmenu, jer se u njenoj završnici isprva bolje snalazio, ali je Đoković, u totalnoj defanzivi, trčeći ka osnovnoj liniji leđima okrenut mreži - izveo "tviner" (udarac reketom kroz raširene noge), uspeo da ubaci lopticu u suparnički deo terena, a onda u nastavku - bravurom na mreži osvojio poen.

2:1 - Prvi dobar servis-gem Srbina na ovom meču. I to odličan, zapravo. Samo jedan izgubljen poen, vrlo dobro kreirani poeni, potpuna kontrola u razmenama. Ovo je već "vimbldonski Nole" na kog smo navikli.

1:1 - Brejk Đokovića! Kakav meč... Od 11 uvodnih poena, čak devetje završeno neiznuđenim greškama, a nakon što su one obeležile "Novakov gem", sada se maltene isto desilo u režiji Norija. Srbin je odmah vratio brejk. Nervozan početak obojice, nema šta... A i ulog je veliki, svakako.

0:1 - Brejk Norija! Polufinale je počelo baš neočekivano. Prva dva poena Novak je, na sopstvene servise, izgubio - usled svojih neiznuđenih grešaka. To što mu je Britanac "uzvratio" u sledećem poenu, nije osokolilo Đokovića jer je sledeću razmenu on završio novim, trećim kiksom, čime je Nori "ni kriv ni dužan" došao do 15:40 i dve uzastopne brejk lopte. Usledila je jedna (prva na meču) malo duža razmena udaraca, u kojoj je Kameron na kraju prejako izveo forhend, ali ona sledeća, koja se odvijala blizu mreže, završena je odličnim potezima domaćeg takmičara, koji je nadmudrio Noleta i "oduzeo" mu servis-gem.

14.39 - NOLE TRENIRAO PRED POLUFINALE

Novak Đoković odradio popodnevni trening na terenu broj 9 pred velikom brojm navijača koji su došli da mu požele sreću u polufinalu Grend slema u Londonu