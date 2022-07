MISTERIOZNI ĐOKOVIĆ! Optužili ga da nešto krije u flašici, a Novak poručio: Ne mogu sada o tome da pričam! Saznaćete uskoro (VIDEO)

Ovog puta su navijači između četvrtfinala i polufinala optužili Đokovića da pije nešto sumnjivo iz flašice.

Naime, jedan navijač objavio je snimak na kojem Novak Đoković na jednoj od pauza tokom meča sa Janikom Sinerom prvo gestikulira ka svojoj loži, a potom "isisava" sadržaj iz bele flašice.

To je kod navijača probudilo crv sumnje.

"Veoleo bih da znam šta je bilo u ovoj flašici. Sigurno nije bila tečnost i on je gestikulirao ka svom treneru pre nego što je udahnuo nešto iz nje. Vrlo čudno", napisao je.

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh