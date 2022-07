Vilander uporedio Đokovića i Federera: Evo šta je slavni teniser rekao o ovom rivalstvu

Mekinro smatra da od Švajcarca nemamo šta više da očekujemo.

Bivši višestruki Grend slem osvajač Mats Vilander komentarisao je dugo odsustvo Rodžera Federera zbog povrede, a onda je u duhu Vimbldonu uporedio performans Švajcarca i delo Novaka Đokovića na travnatoj podlozi.

Mats je počeo sa Novakom.

- Stvar je što Novak Đoković najbolje zna da se brani na travi i da nakon toga silovito uzvrati. Nije lako ići protiv inercije na toj podlozi - kazao je Vilander.

Zatim se osvrnuo na učinak i igru Federera na trećem Grend slemu u sezoni.

- Federer je bio dominantan na Vimbldonu, ali na totalno drugačiji način od Novaka. Novakov tenis nije specijalizovan za travu, makar ne na papiru. Mnogi igrači se dobro kreću na šljaci i na betonu, ali Đoković je jedini koji može to da čini i na travi. Neverovatno je elastičan, to mu omogućava dobar balans - naveo je Vilander, a na to se nadovezao i Džon Mekinro.

- Rodžer je živa legenda, svi znamo to. Uvek sam idealizovao igru Roda Lejvera, a Federer je neka unapređenja verzija. Karijera mu traje veoma dugo, imali smo prilike dosta puta da uživamo u njegovom tenisu. Ne možemo više ništa da očekujemo od njega, sada mora da radi ono što ga čini srećnim - zaključio je Mekinro.

