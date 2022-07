ĐOKOVIĆ PROTIV KIRJOSA ZA 21. GREND SLEM TITULU: Novakovo iskustvo gasi Nikov vatromet

Biće vatromet! Tako su glasile prve reči Novaka Đokovića posle pobede nad Kameronom Norijem (3:1) kada su ga pitali za današnje finale Vimbldona (15.00), u kojem će se protiv Nika Kirjosa boriti za 21. grend slem titulu i sedmu krunu najprestižnijeg teniskog turnira.

Svestan da ga sa druge strane mreže očekuje protivnik nekonvencionalnog stava i ponašanja, Đoković je poručio da se uzda u sopstveno iskustvo i istoriju nastupa na velikoj sceni i to naglasio kao glavni adut protiv debitanta u jednom grend slem meču za titulu.

Australijanac se tu našao donekle i neočekivano, pošto mu je Rafael Nadal bez borbe prepustio mesto u finalu. Ukazala se nestašnom Kirjosu jedinstvena prilika u karijeri, ali za osvajanje prvog grend slema moraće da pobedi čoveka koji je pehar "zakićen" ananasom na vrhu osvajao tri puta uzastopno i u seriji je od 27 uzastopnih pobeda na vimbldonskoj travi.

Što se tiče Novaka, ovo mu je i sasvim izvesno i poslednja prilika da poveća konto grend slem titula u 2022. i ostane u trci sa Rafaelom Nadalom, koji je osvajanjem Australijan opena i Rolan Garosa uvećao prednost na večnoj listi za dva koraka. Ne deluje da će se vakcinalna pravila u SAD promeniti i čini se da je Đoković u Londonu uhvatio poslednji voz za grend slem krunu.

- Svestan sam kakav je ulog. Svaki meč, svaki grend slem koji igram u ovoj fazi karijere, mnogo toga je na talonu. Ne znam koliko ću još imati prilika da osvojim trofej, znam da me jedan čeka u nedelju. Naravno da svemu tome pristupam pozitivno, sa verom u sebe i željom da pobedim, u to nema sumnje - jasan je Novak pred svoje 32. grend slem finale u kojima je za sada ostvario 20 pobeda.

Još jedan trijumf, lansirao bi ga na poziciju iznad Rodžera Federera (20) i približio bi ga rekordu od osam titula u Londonu koliko ima Švajcarac. Australijanac kao poslednja prepreka ka tom cilju nije baš idealan protivnik. Da je ovaj meč na programu bio pre godinu dana, ljubitelji "belog" sporta bili bi na iglama. Sve do Đokovićeve neslavne epizode u Australiji, Kirjos je važio za nekoga ko nema baš previše simpatija prema srpskom teniseru. Ipak, sva dešavanja u Nikovoj domovini, učvrstila su vezu između današnjih rivala. Kirjos je to nazvao "bratskom romansom", dok je Novak iskoristio malo drugačiju formulaciju. Ali je priznao da između njega i Kirjosa sada vlada znatno pozitivnija atmosfera.

- Ne znam, ali naš odnos se znatno poboljšao od januara. Kada sam prolazio kroz teške trenutke, on je bio jedan od retkih koji su bili uz mene. To je nešto što cenim i poštujem u velikoj meri - istakao je Đoković pre nego što je analizirao Nikovu igru. - Donekle je neugodnije skautirati takvog igrača. On je jako nezgodan igrač za svakog, talentovan je, ima mnogo snage u servisu i forhendu. Ima ravan bekhend i ne greši mnogo, dobro se kreće, pogotovo na travi, za svoju visinu. Ima taj stav i nonšalantan i samouveren, veruje u pobedu protiv bilo koga, svoje najveće pobede je beležio protiv nas iz vrha. On je takav igrač, svoj je autentičan i bira da igra ono što želi.

Ne pridaje Đoković mnogo značaja činjenici da je Kirjos jedan od retkih koji na turu ima pozitivan odnos pobeda i poraza protiv Srbina. U oba dosadašnja meča, Australijanac je izlazio kao pobednik iz mečeva sa našim asom koji je u to vreme bio daleko od nivoa na kojem je sada.

- Igrali smo pre pet godina. Oba susreta sam izgubio i tada smo igrali nedelju za nedeljom, u to vreme nisam baš igrao tenis života. Od četiri seta tri su otišla u taj-brejk - dodaje Novak.

Kirjos sa druge strane, verovatno i svesno smanjuje sopstveni pritisak i naglašava kako je i sam plasman u finale u ovom trenutku za njega nepojmljiv uspeh. Naravno, daleko od toga da će maksimalno opušten izaći na megdan Đokoviću.

- Jedno je sigurno, pobedio ili izgubio u nedelju, biću srećan, jer je za mene to veliko dostignuće, nešto za šta nisam verovao da će se dogoditi, posebno sa 27 godina. Mislio sam da sam u završnoj fazi karijere, nisam verovao da ću baš ovde, na Vimbldonu, dobiti takvu priliku - kazao je Nik i osvrnuo se na našeg asa.

- Imam toliko misli o finalu Vimbldona, mislim da igram, zamišljam kako dobijam ili gubim. Tu Novak ima iskustvo, zna koje će emocije imati, ja to ne znam, mnogo toga mi prolazi kroz glavu. Imam neverovatnu energiju, samo želim da zgrabim reket, jedva čekam da dođe finale, nadam se da ću se odmoriti koliko treba.

Malo "peckanja" između dva današnja rivala, bilo je i tokom jučerašnjeg dana prilikom susreta u "Orangi parku" gde su obojica trenirala.

- Trebalo ti je pet godina da nešto lepo kažeš o meni - uz osmeh je Novak poručio Kirjosu koji je prolazio pored terena na kojem je Srbin vršio poslednje pripreme za finale, pa je Australijanac "riternirao":

- Da, ali sam te branio kada je trebalo!

I baš to je upravo Nik Kirjos. Neprijatelj koji ne bira reči, ali i saveznik kojeg ne očekujete. Vatromet emocija koji svakog trenutka može da eksplodira i nanese veliku kolateralnu štetu. Osetio je to na svojoj koži Stefanos Cicipas, kojem se Nik uvukao u glavu. Đokoviću to ne sme da se desi. Igrač koji je toliko bitnih mečeva prevalio preko leđa, mora da uštopuje Kirjosove trikove, kao i bombe sa osnovne linije koje će danas ispaljivati.

Autor: