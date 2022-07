PONOVO JE TO URADIO! Novak Đoković je opet jeo travu sa terena Vimbldona, a znate li zašto to radi?

Tradiciju koju je započeo 2011, osvajanjem prve titule na prestižnom turniru u Londonu, Novak je nastavio i ove godine i nakon pobede iščupao i pojeo malo trave sa glavnog terena.

Onima koji prate karijeru srpskog asa ovaj potez je i te kako poznat i očekivan, ali su zato mnogi mlađi gledaoci reagovali što iznenđenjem, što šokom, što duhovitim komentarima.

Tako je jedan fan tenisa objasnio zašto zapravo Đoković jede travu, rekavši da je to zato jer je "GOAT". Za one koji ne govore engleski, u pitanju je igra rečima koja upućuje na dva značenja ove reči - jedno je "koza", a drugo "najbolji svih vremena" (grejtst of ol tajm).

Ipak, pravi odgovor je malo sentimentalniji. Kako je srpski teniser jednom prilikom objasnio, to što posle svake pobede na Vimbldonu jede travu ima veze sa obećanjem koje je sebi dao u detinjstvu.

- Kao dečak sam maštao o Vimbldonu, to je bio moj veliki san. Samom sebi sam rekao: ako pobediš, moraš pojesti travu sa tog terena. Trava sa Vimbldona je meni kao slatkiš, veoma je ukusna i taj čin predstavlja simbol moje pobede.

Prepoznatiljiva proslava Đokovićevih trofeja u Londonu oduvek je izazivala pažnju a i sam Novak se svojevremeno našalio kada su ga novinari pitali da pojasni tu praksu.

– Zato što sam vegetarijanac – nasmejao je sve Novak.

Podsetimo, Đoković je sedmi put u karijeri osvojio najprestižniji teniski trofej, pošto je danas u finalu pobedio australijskog tenisera Nika Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).