SNIMAK GODINE! Novak sa Tarom i Stefanom izašao na teren Vimbldona: Usledile su scene za pamćenje (VIDEO)

Novak Đoković je objavio najemotivniji snimak sa ovogodišnjeg Vimbldona.

Nakon što je osvojio pehar, Nole je danas imao tradicionalno slikanje sa peharom, a iskoristio je priliku i da se druži sa svojom decom – Stefanom i Tarom.

View this post on Instagram

Đoković je bio na terenu i slikao se sa peharom, a onda su istrčali Tara i Stefan i nastao je šou. Novak je stavio Taru na krkače, a Stefan je jurio za njima.

OMG @wimbledon giving us amazing @DjokerNole @jelenadjokovic Stefan & Tara content 😍😍😍



LOOK at them all 😍😍😍😍



📸: Wimbledon IG pic.twitter.com/MSUxio1jue