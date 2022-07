'TRAVA JE POSTALA MOJA OMILJENA PODLOGA' Nole emotivan nakon trujumfa na Vimbldonu: Igraću dok budem u konkurenciji za NAJVEĆE TROFEJE!

Dvadeset prvi Grend Slem trofej iz 32 velika finala od 2008. godine za sve ljubitelje tenisa je period u kome su mogli dobro da upoznaju Novaka Đokovića kao teniskog šampiona – i svestranu ličnost.

Njegove pobede se prate već godinama, ali je utisak da je ovo njegov najemotivniji trijumf u finalu jednog Grend Slema. Interesovalo nas je - koliko je ova pobeda pobudila u Novaku drugačijih emocija u odnosu na sve druge titule – s obzirom na sve što se ove godine dešavalo?

“Emocije su uvek drugačije, jer su svaka nova godina i svaki novi doživljaj titule – drugačiji. Stvarno sam blagosloven, zahvalan, preponosan i presrećan što sam opet u ovoj poziciji – da budem Vimbldonski šampion. Ponovio sam kao papagaj milion puta ono što ću i sada opet reći: ovaj turnir je za mene moj omiljeni turnir, turnir koji sam oduvek želeo da osvojim, da se nađem u ovoj poziciji da igram na najbitnijem stadionu u istoriji našeg sporta. To se stvarno i oseća svaki put kada kročim na teren; osetim tu istoriju, tradiciju, važnost – kao da ulazim u Koloseum tenisa u smislu važnosti, posebnosti. Vimbldon se ipak izdvaja u svakom smislu od ostalih turnira – i to je nešto što me verovatno dodatno motiviše kada dođem ovde. Uz to, činjenica da sam ga osvojio četiri puta zaredom je stvarno fenomenalna, i ne znam da li sam i u Australiji uspeo da osvojim turnir četiri puta zaredom”, sa pravom likuje Novak.

“Trava mi je postala omiljena podloga, i iz godine u godinu osećam da napredujem na njoj i unapređujem svoju igru. Na početku moje karijere se nisam baš proslavio na njoj, iako sam bio uzbuđen što mogu da igram na njoj – jer sam tip igrača koji voli da igra sa osnovne linije i kome u tom smislu šljaka i tvrda podloga više odgovaraju. Međutim, i stil igre se promenio na travi, i više nema toliko puno igrača koji igraju servis-volej – što je bilo karakteristično za starije generacije”, objašnjava te specifičnosti Đoković.

“Sama činjenica da uz sebe imam svoje najbliže ljude samo još više doprinosi mojoj sreći i zahvalnosti. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo, i svaka pobeda mi je kao prva, pogotovo na Grend Slemovima – jer to je vrhunac tenisa i ostvarenja igračkih ciljeva – pored dolaska na mesto broj 1 na svetu. Imao sam tu sreću da više puta osvojim Grend Slem i istorijski budem najduže na mestu broj 1. Rezultatski gledano – sve što osvojim od danas pa nadalje je neka vrsta bonusa, iako ja ne gledam nužno tako na te stvari. Veoma sam posvećen i privržen ovom sportu – i u potpunosti zaljubljen u ceo taj proces – pripreme, treninga, oporavka, analize i svega toga što čini život profesionalnog tenisera. S obzirom da je u pitanju individualni sport, većina stvari je ostavljena meni – i iako uz sebe imam tim – ja moram da budem taj koji će da pokrene neke mehanizme da bih sebe doveo u optimalno stanje za takmičenje, a pre svega u mentalnom smislu”, kaže Novak, i nastavlja:

“U timskim sportovima neko može da te zameni u slučaju da ti ide loše, ali ako si loš u tenisu – ti gubiš, i zdravo… To je I prednost i mana našeg sporta; prednost je zbog toga što te nekako navede i natera da budeš disciplinovaniji i odgovorniji za sve tvoje postupke i sve što radiš. Drago mi je što se sav ovaj trud i rad koji ulažem – uz posvećenost holističkom pristupu životu o kome često pričam – isplati kroz ovakve pobede i osećaj koji dobijem u ovim momentima. Malopre sam rekao i na engleskom da u glavi nemam nikakve rokove niti granice u pogledu toga kada bih morao da završim da se bavim profesionalnim tenisom. Ono što je zapisano u zvezdama – će verovatno biti tako – ali ja i dalje osećam veliku želju i motivaciju da nastavim, i činjenica da sam u ovim godinama osvojio Grend Slem govori u prilog odluke da ne bih trebao sada da ostavljam tenis. Obično se to radi kada vidiš da ne možeš više da konkurišeš za te najveće titule.”

U porađanju ovog velikog trijumfa, stizale su nam informacije o izuzetnom raspoloženju i pobedničkom duhu koji je krasio Novakov tim. Kakos sam Novak vidi važnost i ulogu svakog člana svog tima?

“Svaki član moj tima na svoj način doprinosi mojoj pripremi, oporavku – i uopšte mom životu i karijeri – i pružaju izuzetno bitan i neizostavan doprinos ovim uspesima, kao njihov sastavni deo. Samo mi znamo kroz šta prolazimo da bi došli do ovde, i izuzetno sam im zahvalan na svim onim momentima – kada me trpe i prihvataju, podržavaju i daju sve od sebe da ja ostvarim velike uspehe sa njima”, kaže on.

