PINK.RS ISPRED STAROG DVORA: NOVAK ĐOKOVIĆ O DEŠAVANJIMA U AUSTRALIJI: Idemo dalje, HRIŠĆANSKI JE PRAŠTATI! (FOTO+VIDEO)

Novak Đoković je u nedelju osvojio Vimbldon, a danas je doputovao u prestonicu Srbije, gde mu Teniski savez naše zemlje i navijači pripremaju doček.

- Ovo su najlepši trenuci u životu, kada sam uspeo da ostvarim ovakve ciljeve. Velika je čast kada se vratim i kada mogu da proslavim sa svojim narodom - rekao je Nole.

Kako je dodao, neizmerno je srećan što je ovoliki broj građana došlo da ga podrži.

- Puno srpskih trobojki, srpske dece, volim vas zauvek! - rekao je Novak.

- Imao sam puno sreće da dostignem velike visine, osvojim sve velike trofeje, ali ovo su trenuci koji su nezaboravni. Ali ovi momenti, gde delimo uspeh zajedno, gde se povezujemo, to je nešto što ču uvek nositi u srcu! - nastavljao je Novak.

Đoković je istakao da ne zna na koji način da s zahvali masi koja je u ovolikom broju došla da ga podrži. On je dodao da mu je sada srce puno, a život ulepšan.

Novak je potom pobrojao sve srpske tenisere, i zahvalio se svima koji su ikada igrali tenis za Srbiju, jer je ovak sport konačno dosegao i sam vrh svetskog tenisa.

- Nadam se da ovo nije poslednji put našeg druženja, i da će biti još slavlja! - rekao je Novak, pa se dotakao i početka godine:

- Ja sam to ostavio iza sebe, ali me mesecima pratilo sve to. Te osude, kritike, naopaki pogledi... - dodao je.

Nastavljamo dalje, nema veze, hrišćanski je praštati, a mi smo svi hrišćani. Samo Bog zna, i ljudi oko mene šta se dešavalo, dodao je.

- Moja titula je sledeća titula, dodao je Novak, citirajući legendu košarke Kobija Brajanta.

21:27 - Nole se obratio masi.

21:25 - Novak sa peharom izašao pred masu! Građani sve vreme uzvikivali "Nole!"

21:20 - Hor "Čarolija" izveo himnu Srbije.

21:16 - Pevač Saša Kovačević otvorio program pesmom "Temperatura"

21:14 - Nole u društvu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i ministra Omladine i sporta Vanje Udovičića, vrhunskih sportista Srbije.

20.40 – Svi i dalje sa nestrpljenjem čekaju izlazak Novaka Đokovića. Vlada sve veća euforija.

20.23 – U zgradi se nalazi Jelena Đoković, supruga najboljeg tenisera iz Srbije, a Novak se nalazi na putu ka centru grada.

20:22 - Dejan Petrović i njegov trubački orkestar otvorili program.

19.50 – Fanovi su razvili i transparent podrške Novaku.

19.45 – Sve više ljudi pristiže na doček.

19.30 - Među okupljenima nisu samo najmlađi poklonici sporta, kako to ume da bude u većini slučajeva, već su tu i nešto starije generacije, a već među prvima koji dolaze - ima onih ogrnutih srpskom trobojkom

19.40 – Novak Đoković je sleteo u Beograd u popodnevnim satima. Detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

Kako čitaoci portala Pink.rs sa lica mesta javljaju, na sve strane nalaze se transparenti upućeni Noletu.

Podsetimo, Novak Đoković je u nedelju osvojio četvrtu titulu na najpoznatijem turniru na svetu i to savladavši posle preokreta Australijanca Nika Kirjosa. Potom je, po starom običaju, prisustvovao vimbldononskom balu.

U ponedeljak se rastao sa domaćinima u Londonu, pa se sa porodicom uputio u Srbiju, gde su Đokovići u popodnevnim satima avionom i stigli, letom "Er Srbije" za Beograd.

To mu je 21. grend slem trofej, a ispred njega se nalazi Rafael Nadal sa 22 osvojena, međutim ako vratimo film setićemo se kako je došao do nje na Australijan openu.

Zbog svega što mu se dešavalo u zemlji kengura, svima je jasno koliko mu je važna titula osvojena u Londonu, a niz bi mogao da nastavi na US openu, ali se za sada ne zna da li će nastupati u Americi zbog restriktivnih mera u borbi protiv koronavirusa.

