A KADA JE NAPUSTIO VELIČANSTVENI BALKON, OTKRIO VAŽNE NOVOSTI! Novak Đoković posle dočeka otkrio porodični plan (VIDEO)

Novak Đoković je 24 časa posle osvajanja Vimbldona stigao u Beograd, gde mu je priređen sjajan doček, a odmah posle obraćanja okupljenom narodu, u zgradi Skupštine grada odgovorio je na nekoliko pitanja.

Najzanimljiviji je bio njegov odgovor kada je bio upitan da li "vidi" sebe kao budućeg trenera sina Stefana:



- Iskreno, više vidim sebe kao dubl partnera mog sina nego kao trenera! Šalu na stranu, naravno da me kao oca i tenisera ispunjava to što mi sin samoinicijativno izlazi na teren, igra, ne smeta mu ni kad ima ni kad nema pažnje. Tenis je za njega igra, i to je ono što mene ispunjava. Izabrao je, umesto da gleda moj meč (finala Vimbldona), da igra (tenis) sa svojim drugom, na spoljašnjim terenima, što dovoljno govori o tome koliko se zaljubio u tenis. Možda preterujem kada da pričam o njegovoj budućnosti kao tenisera, on je još dete, ima tek sedam godina. Za njega je najbitnije, stvarno, da uživa, da ima zabavu, ali da se pravilno razvija, psihički i fizički. Ovo drugo i kroz sport, jer to je jedan od najzdravijih načina odrastanja mladog čoveka. Tako da ću ja, kao otac, biti tu uz njega šta god bude odabrao da radi u životu. Ako to bude tenis, a izgledi su dobri, sve ide u tom pravcu (smeh), biću tu da on živi svoj san - rekao je Nole.

Upitan da li mu imponuje poređenje sa Nikolom Teslom, nije ostavio dilemu:

- Naravno da imponuje, ali mislim da verovatno niko na ovoj planeti nije dorastao da na ljudskom smislu i zaostavštinama bude poređen s njim. Toliko toga što je on osmislio se koristi i sada, posle sto godine, i koristiće se još stotinama godina, on je čovek bio vanvremenski naučinik, božanstvena duša i neko ko je u svakom smislu plenio i zadužio planetu i naš narod, posebno. Sa razlogom se ponosimo - naglasio je naš najbolji teniser, čije kompletno obraćanje možete pogledati u snimku koji je pred vama:

Podsetimo, Novak Đoković je u nedelju osvojio četvrtu titulu na Vimbldonu (pobedom nad Nikom Kirjosom u finalu), a dan kasnije je Nole sa porodicom sleteo u Srbiju, letom "Er Srbije" iz Londona za Beograd.

