FOTOGRAFIJA KOJA JE MNOGE ZBUNILA! Nadal zaboravio da se povredilo, ili? (FOTO)

Rafael Nadal je doživeo rupturu mišića stomaka od sedam milimetara, zbog čega nije igrao polufinale protiv Nika Kirjosa.

Španac je velike bolove osetio tokom četvrtfinala protiv Tejlora Frica kojeg je pobedio posle pet setova i četiri sata i 20 minuta igre.

Nakon toga je saznao težinu povrede, a javnost je obavestio da će da pokuša da izađe na teren i zaigra protiv Kirjosa, međutim, dan nakon što su lekari utvrdili stepen povrede, izašao je na trening nakon kojeg je odlučio da se povuče.

Najavio je pauzu za oporavak, a čini se da kvalitetno provodi vreme nakon odlaska iz Londona i da ne odmara, kao što bi verovatno trebalo.

Nadal with some jet ski fun days after withdrawing from #Wimbledon with a 7mm abdominal tear.



I see that as good news for his injury...https://t.co/dLUTiMVu7d