BERBA ZLATNIH MEDALJA U ČANGVONGU: Zorana Arunović i Damir Mikec treću put u nizu na najvišem pobedničkom postolju (FOTO)

Srpski reprezentativci u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su danas zlatnu medalju u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem na Svetskom kupu u Čangvonu.

Oni su dan ranije pobedili u pojedinačnoj konkurenciji, potom su bili najbolji u kvalifikacijama miks takmičenja i kao prvi se plasirali u današnji meč za zlato.

Rivali Arunovićeve i Mikeca u velikom finalu bili su Grci, sestra i brat, Ana Korakaki i Dionisios Korakakis.

Borba srpskog i grčkog tandema je bila je izjednačena od početka do kraja. Bilo je nekoliko preokreta, ali do same završnice nijedan tim nije vodio sa razlikom većom od dva poena.

Petnaesti hitac je doneo rasplet. Mikec i Arunovićeva su u 15. seriji bili precizniji, osvojili još dva poena i trijumfovali sa 17:13.

Zorana Arunović i Damir Mikec su na svim velikim takmičenjima u 2022. godini na kojima su zajedno učestvovali u miks paru stigli do odličja.

Zlatne medalje su izborili na Svetskom kupu u Kairu, Gran priju u Granadi, Mediteranskim igrama u Oranu i Svetskom kupu u Čangvonu, a osvojili su i dve bronze (Evropsko prvenstvo u Hamaru i Svetski kup u Bakuu).

Srpski reprezentativci pištoljem su danas završili učešće na Svetskom kupu u Čangvonu, dok strelce puškom očekuju takmičenja u trostavu, koja počinju u petak.

