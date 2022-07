PA ONA JE NAVIJALA ZA KIRJOSA! Otkriven identitet žene koja je izbačena sa finala Vimbldona

Žena koja je izbačena sa Centralnog terena tokom finala Vimbldona, jer je navodno ometala Nika Kirjosa, zapravo je navijala za australijskog tenisera. I tvrdi da uopšte nije pila, osim jedne čaše vina.

Tokom drugog seta finala protiv Novaka Đokovića, Kirjos se požalio sudiji da ga je tokom poena uznemiravala žena za koju je tada rekao da "izgleda kao da je popila 700 pića".

- Remeti me kad serviram u finalu Vimbldona. Nema većeg meča. Niste mi verovali, evo, uradila je to ponovo. Umalo me je koštala gema - tražio je Kirjos od sudije Lihtenštajna da je udalje.

Potom je dodao i ovo: "Zašto je još tu? U prvom redu je i toliko je pijana, priča mi usred gema. Šta je tu prihvatljivo? Ništa? Pa izbacite je! To je ona koja izgleda kao da je popila 700 pića".

Dejli telegraf je posle svega otkrio identitet žene koju su redari izveli sa tribina, u pitanju je izvesna Ana Palus, advokatica iz Poljske.

Da sve bude nebično, ona kaže da je navijala za tenisera iz Kanbere.

- Razumem kako je to biti autsajder, tako da sam želela da mu dam podršku. Možda sam otišla predaleko, žao mi je, ali imala sam samo dobre namere - izjavila je.

Srećom po nju, dozvolili su joj da se vrati na tribine posle 15 minuta.

- Ako mislite da vas ometa osoba koja vam kaže, 'hajde, možeš ti to' i da zbog toga gubite gem, kako onda može da se nada da će mu tapšati i navijati za njega? - zapitala se žena iz Poljske koja tvrdi da nije popila ništa više od turnirskog pića, Pims i jedne čaše vina.

