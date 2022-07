NOLE POSLAO SKRIVENU PORUKU: Šta je Đoković ovime želeo da kaže? (FOTO)

Nole je proveo nekoliko prelepih dana na mestu gde uvek pronalazi mir i na kom po običaju napuni baterije nakon iscrpljujućih teniskih obaveza.

Dok su prisutni mediji u velelepnom teniskom kompleksu pratili svaki korak novog-starog šampiona Vimbldona, jedan detalj je ipak promakao.

Oni verni Đokovićevi obožavaoci su primetili opremu koju je srpski as nosio .

Kako je Novak igrao na betonu, odlučio je da obuče svoje "australijsko ruho", pa je igrao u kombinaciji u kojoj je tradicionalno briljirao u Melburnu.

Novak Djokovic at the opening of a tennis court at the "Archaeological park of the Bosnian pyramid" near Visoko, north of Sarajevo, on July 13, 2022. pic.twitter.com/l4wXp3x5NE