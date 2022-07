EKSPLOZIJA EMOCIJA NA TRENU! Olga Danilović pobedila Ruskinju pa iste sekunde BRIZNULA U PLAČ! (VIDEO)

Nakon sedam meseci pauze, Olga Danilović se u maju ove godine vratila tenisu, ove subote je ušla u prvo VTA finale još od 2018 i - zaplakala.

Druga najbolja srpska teniserka stigla je do borbe za trofej na turniru u Lozani gde će igrati protiv bolje iz duela Karolin Garsija i Petre Martić.

Olga je u polufinalu pobedila Ruskinju Anastasiju Potapovu rezultatom 6:3, 6:2, a od poslednjeg poena do suza nije prošao ni sekund.

Ruska teniserka je na izbacila lopticu u aut, a Danilovićka je istog trenutka bacila reket u vis i zaplakala.

Uspela je da se smiri na kratko i da se pozdravi sa protivnicom na mreži i sudijom, ali su emocije ubrzo opet mogle da se vide na njenom licu.

Olga je trenutno 124. teniserka sveta, a očekuje je ozbiljan napredak. Biće blizu top 100 i njenog najboljeg rezultata, 96. pozicije, a ukoliko nastavi sa dobrim igrama, doći će do novog najboljeg uspeha.

EMOTIONS 💗



🇷🇸 @danilovic_olga defeats Potapova 6-3, 6-2 to advance to her first WTA final since 2018!#WTALausanne pic.twitter.com/FtSKUqluf5 — wta (@WTA) 16. јул 2022.

Dvadesetjednogodišnja teniserka je imala probleme sa povredom i virusom zbog čega je dugo nije bilo na teniskim terenima.

"Zdravo svima! U poslednje vreme dobijam dosta poruka u kojima me pitaju zašto se već neko vreme ne takmičim. Na US openu prošle godine dijagnostikovan mi je virus i infekcija, što me je nateralo da se povučem. Od tada sam se borila sa brojnim zdravstvenim problemima, zbog kojih nisam mogao da treniram i da se takmičim. Posle beskrajnih poseta lekaru, lekarskih pregleda, odmora i lečenja, iz dana u dan postajem sve bolje i radujem se što ću se uskoro vratiti da radim ono što najviše volim. Hvala vam puno za svu vašu podršku kroz ova vremena, to mi zaista znači kao ceo svet! Vidimo se vrlo brzo. Zdravlje je na prvom mestu", poručila je Olga Danilović u martu ove godine.

Vratila se i ide joj odlično, a snimak govori koliko joj je značio dobar rezultat koji je ostvarila.