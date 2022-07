NOLE 'UHVAĆEN' NA KONCERTU OVOG PEVAČA: Đoković je bio u publici, ali je brzo primećen...

Đoković, naime, odmara u Crnoj Gori i slobodno vreme je iskoristio kako bi otišao na Merlinov koncert, a tamo ga je vrlo brzo primećen. Otuda i ne čudi što se na video bimu, nedugo zatim, pojavio njegov lik.

Merlin je, kako javljaju mediji sa lica mesta, tom prilikom ispričao jednu anegdotu vezanu za Novaka i finale Vimbldona, a publika je potom počela da skandira njegovo ime.

Novak Djokovic was at Dino Merlin’s concert tonight and the audience chanted his name. 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/MmQMHUTBEz