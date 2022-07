ISPLIVAO SNIMAK ĐOKOVIĆA SA ODMORA U CRNOJ GORI - Novak ostavio reket i promenio sport (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković uživa u Crnoj Gori, nakon osvojene titule na Vimbldonu. Posle koncerta Dine Merlina, odlučio je da malo vesla.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako najbolji srpski teniser u kajaku uživa sa Simonom J. Karićem. Klip je ubrzo postao viralan.

- Dragi Olimpijci, spremite se za novi dvojac u veslanju - napisao je Jugoslav Karić na svom Instagram profilu.

Tako Novak puni baterije pred nastavak sezone, a još uvek je velika nepoznanica koji će biti naredni turnir na kojem će učestvovati.



. @DjokerNole having loads of fun in Montenegro 🛶😁



📸: https://t.co/E2IeeGNY33 pic.twitter.com/yS5bxea2yZ