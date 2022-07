SCENA KOJA JE OBELEŽILA ZAVRŠETAK LIGE NACIJA! Selektor Srbije ZAGRLIO I STRASNO POLJUBIO odbojkašicu - Nisu mogli da obuzdaju emocije (VIDEO)

Bio je to sjajan debi novog selektora reprezentacije Srbije Danijelea Santarelija na velikim takmičenjima.

Italijan je sjajno vodio tim, koji je napravio odličan rezultat bez dve najbolje srpske odbojkašice, Maje Ognjenović i Tijane Bošković. Lansirao je neka nova imena i uspeo da sruši olimpijskog šampiona - SAD, a u centru pažnje je bio i po završetku turnira...

One of the sweetest moments from tonight.#VNL Champion & Best Libero Monica De Gennaro 🇮🇹 & husband Daniele Santarelli the coach of 🇷🇸 who led Serbia to their first VNL medal 🥉.



Goodnight from Ankara 🇹🇷 & stay tuned for more #VNLFinals updates.



🏐 #BePartOfTheGame #VNL2022 pic.twitter.com/Vbq03CxUEx