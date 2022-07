BOKSER HRVATSKOG POREKLA IZBODEN NA SMRT! Jeziva scena na italijanskoj plaži: Ostavili ga u lokvi krvi, otac krenuo u KRVNU OSVETU

Tragične vesti stižu iz Italije.

Leonardo Muratović (25), italijanski bokser hrvatskog porekla, izboden je na smrt u nedelju uveče, na plaži u gradiću Ancio, nedaleko od Rima.

I dallje nema puno detalja o ubistvu boksera, za sada je otkriveno tek nekoliko stvari.

Po informacijama koje stižu iz Italije, do sukoba je došlo u jednom noćnom klubu, a obezbeđenje je izbacilo Muratovića i grupu ljudi sa kojima se sukobio. To je bio potez koji je doveo do smrti Leonarda, tvrdi njegov stariji brat!

Svedočenja očevidaca kažu da je odmah nakon izbacivanja iz kluba grupa mladića počela da udara Muratovića, a jedan od momaka koji su zajedno sa njim izbačeni iz kluba ga je i usmrtio! Oni su odmah pobegli sa lica mesta, dok je bokser ostao da leži u lokvi krvi.

Jedan ubod nožem bio je koban po Leonarda koji je preminuo na putu do bolnice, a njegova porodica odmah je krenula u osvetu!

Po informacijama hrvatskih medija, otac ubijen mladića je, iako veoma bolestan, želeo da osveti ubijenog sina. Tako je nakon informativnog razgovora u policiji fizički nasrnuo na dvojicu članova obezbeđenja kluba u kojem je bio njegov sin.

Pokušao je da ubije obojicu, ubodima nožem, ali njihovo stanje je stabilno. Jedan od momaka koji rade u obezbeđenju morao je na operaciju i nakon nje nalazi se van životne opasnosti.