AMERIKANAC PONOVO APELUJE: Đoković je GOSPODIN i mentalna gromada, PUSTITE GA DA IGRA!

Legendarni američki teniser Džon Mekinro još jednom je govorio o Novaku Đokoviću i svemu što je srpski teniser proživeo u tekućoj sezoni.

Novak je nakon deportacije iz Australije i poraza od Nadala u četvrtfinalu Rolan Garosa, uspeo da se vrati na pobedničko postolje na Vimbldonu.

Mekinro se divi Đokoviću.

"Novak ne dobija poštovanje koje zaslužuje, ali on je gospodin. Nisam saglasan sa odlukom da se ne vakciniše, ali je poštujem. On je jedan od najspremnijih ljudi na svetu i obraća pažnju na sve što stavlja u svoje telo", izjavio je Mekinro i dodao:

"Šteta je što je došao u situaciju kada je sve otišlo dođavola za njega. Potpuni debakl. Do te mere da su ga bukvalno izbacili iz Australije. Mislim, je l' me to neko zeza? Način na koji se sve odvilo je bio strašan, pa ga poštujem još više jer je prešao preko svih tih stvari. On mora da je mentalno najčvršći igrač kojeg sam ikada video na teniskom terenu".

Amerikanac je pohvalio i Nadala.

"Nadal je igrač koji najviše ostavlja 'srce na terenu', ali je Đoković mentalno neverovatan. Neverovatno je to sa čime on sve uspeva da se izbori i da uprkos tome uspe na najvišem nivou", dodao je Mekinro.

Novaku trenutno US open visi o koncu, s obzirom da je nevakcinisan a nevakcinisanim strancima je zabranjen ulaz u Ameriku.

"Moramo to da sredimo. Đoković mora da igra na US openu. Molim vas, neka neko pronađe rešenje kako to može da se desi jer nam je ovde stvarno potreban ovaj neverovatni šampion", jasan je sedmostruki Grend slem šampion.