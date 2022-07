BRITANSKI NOVINAR UPOREDIO ĐOKOVIĆA I MUHAMEDA ALIJA: Slavni Amerikanac se javio i komentarom sve zasmejao

Melvil je u prvi plan stavio principe kojih su se držala obojica slavnih sportista.

- Dve sportske ikone. Dve različite epohe. Međutim, postoji jedna velika sličnost između Muhameda Alija i Novaka Đokovića. Oni su se držali svojih principa čak i kada je svet pokušao da ih zatvori. Obojica su postali veći od svog sporta, a to su učinili hrabrošću kada su se našli pod "paljbom" javnosti.

Two sporting icons. Two different eras. But there is one huge similarity between Muhammad Ali and Novak Djokovic. They stuck to their principles even when the world was trying to shut them down. They have both transcended sport with their bravery when under fire. pic.twitter.com/qHYZOLCzNL