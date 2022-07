Ivanišević: Veći sam optimista da ću ja da osvojim Umag ako dobijem pozivnicu, nego što će Ðoković da trijumfuje na Ju-Es openu

Trener Novaka Ðokovića, Goran Ivanišević, izjavio je da ne veruje da će najbolji srpski teniser igrati na poslednjem grend slem turniru sezone Ju-Es openu, prenose hrvatski mediji.

Ðoković ne može da uđe na teritoriju SAD zato što nije vakcinisan.

"Veći sam optimista da ću ja da osvojim Umag ako dobijem pozivnicu, nego što će Ðoković da trijumfuje na Ju-Es openu", našalio se Ivanišević.

On je podsetio da je srpski teniser imao tešku godinu.

"Teška godina, tužna godina, a sve je počelo katastrofom u Australiji. Mislim i da je odluka ATP-a da se na Vimbldonu ne dodeljuju bodovi totalno suluda i pogrešna", rekao je Ivanišević na konferenciji za novinare uoči ATP turnira u Umagu, prenosi Hina.

Ðoković je nedavno po sedmi put u karijeri osvojio Vimbldon, a to je Ivaniševiću četvrti grend slem trofej sa najboljim srpskim teniserom.

"Nikada nisam mislio da ću imati više grend slemova kao trener nego kao igrač. Što Novak igra duže, ne plašim se da će ih još biti. Cilj je da igra i da mu dopuste da igra", rekao je hrvatski trener.

Ðoković je trenutno sedmi teniser sveta iako je osvojio Vimbldon.

"Bilo mu je potrebno da osvoji Vimbldon. Kada je morao, pokazao je da je ubedljivo najbolji teniser na travi, a to je bilo najteže da uradi", dodao je Ivanišević.

Ðoković je u karijeri osvojio 21. grend slem trofej, a Rafael Nadal 22.

"I pre nego što sam postao Novakov trener, rekao sam da će obojica na kraju imati više grend slem trofeja od Rodžera Federera (20). Ako budu zdravi, nema granice. Mislim da će obojica da osvoje još grend slem titula", istakao je hrvatski trener.

On je ponovio da Ðoković ne želi da se vakciniše protiv korona virusa i da bi zbog toga mogao da propusti Ju-Es open, koji je na programu od 29. avgusta do 11. septembra.

"Doneo je odluku koju neće da menja. Ne želi da to unese u svoje telo. Poštujem njegovu odluku i podržavam ga. Ja sam se vakcinisao, ali se nadam da će uskoro prestati to ludilo, koje nas prati već dve godine. Teniseri su igrali zaraženi i u Australiji i na Rolan Garosu i na Vimbldonu. Nevakcinisan čovek koji nije zaražen ne može u SAD, a vakcinisani koji je zaražen može. Taj čovek može i da zarazi stotine drugih. To je suludo", zaključio je Ivanišević.