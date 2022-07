HAOS POSLE MEČA, POZNATI TENISERI SE UMALO POBILI NA TERENU: Sudija iz stolice silazila da ih razdvaja (VIDEO)

U mnogim sportovima svađe, žustre rasprave i oštri dueli sastavni su deo igre, mada se to retko dešava u tenisu. Osim ako ne igra neko poput Nika Kirjosa. Ali, jedna takva situacija dogodila se u Hamburgu i to bez kontroverznog Australijanca, strasti su toliko uzavrele da je i sudija u stolici Aureli Turte morala da silazi i da ih razdvaja...

Akteri bili su Fabio Fonjini (Italija) i Alijaž Bedene (Slovenija) i umalo su se pobili posle meča koji je dobio Italijan (6:3, 3:6, 7:6). Ušli su u burnu raspravu zbog nekoliko poena, tvrdili su da su oštećeni u tim situacijama.

Wow!... Bedene is not the type of guy to get this angry... but he had some aggro with Fognini who seemed to have circled the wrong mark to the umpire, who called it out. There were words after the handshake, too, umpire had to intervene pic.twitter.com/gsoWcyuMNV