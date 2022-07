Ðoković na spisku učesnika mastersa u Sinsinatiju

Spisak takmičara na mastersima objavljuje se automatski po plasmanu na ATP listi, sve dok teniser ne otkaže učešće.

Prema važećim zakonima u SAD, nevakcinisani stranci, u koje spada i Ðoković, ne mogu da uđu u Ameriku.

Ista pravila važe i u Kanadi, gde će od 5. do 14. avgusta biti odigran mastersu u Montrealu.

No strangers to the big stage: NINETEEN, yes, 1⃣9⃣ Grand Slam Champs are coming to the Midwest 🤩#CincyTennis pic.twitter.com/eDytNQfDrn