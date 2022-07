ŽESTOKA PALJBA! Novinar BRANI NOVAKA SVIM SILAMA: Okačio snimak kako zaraženi Bajden skida masku i kašlje, pa poručio OVO

Taj potez su mnogi osudili, a u sve upleli i najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Naime, Đoković nije vakcinisan i u ovom trenutku ne može da uđe na teritoriju SAD dok se mnoge javne ličnosti zalažu da se Đokoviću dozvoli da se takmiči.

Njima se pridružio i Avi Jemini, australijski novinar, koji je i ranije davao podršku Đokoviću.

"Ko je veća pretnja po Ameriku?

Džo Bajden: Bolesni čovek koji skida masku da kašlje.

Ili

Novak Đoković: Elitni sportista", napisao je Jemini na tviteru.

Who's a bigger threat to America?



Joe Biden: A sick man who removes his mask to cough.



OR



Novak Djokovic: An elite athlete.



pic.twitter.com/Di599zAuMw