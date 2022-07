ĐOKOVIĆ JE DOBAR ZA KRALJEVSKU PORODICU, A NIJE ZA AMERIKU? Jedna objava pokrenula buru - svađa zbog Novaka!

Novak Đoković na odmoru uživa i čeka vesti iz Amerike. Nada se da će moći da uđe u zemlju iako nije vakcinisan, a dok se to čeka jedan navijač je napravio buru na društvenim mrežama.

On je izneo zanimljiv stav i napravio poređenje zbog kog je krenula svađa među korisnicima. Postavio je jedno vrlo interesantno pitanje.

"Na Vimbldonu su princ Vilijam, Kejt Midlton i princ Džorž opušteno razgovarali sa Novakom. Ako je bezbedan za kraljevsku porodicu, zašto nije za Ameriku?", upitao je Jon Filips.

Novak Djokovic is the 2019 Wimbledon champion!

This he achieved despite the crowd's support for Federer.

After the 5-hour long game, Djokovic was presented with the trophy by the Duchess of Cambridge - Kate Middleton.

Novak Djokovic has now won 4 out of the last 5 tournaments. pic.twitter.com/XLp2bEgyUx