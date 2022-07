MEDVEDI POJELI SPORTISTU: Nakon pada helikoptera ŽIVOTINJE SU RASTRGLE IGOROVO TELO! Isto su prošle još dve osobe

Petostruki juniorski šampion u bijatlonu Igor Malinovski (25) stradao je 16. jula sa Zojom Kajgorodovom i Sergejem Kolesnjakom. Olupinu helikoptera kao i njihove posmrtne ostatke pronašle su spasilačke ekipe. Ruski i svetski mediji pišu da su tela troje stradalih iskasapili i pojeli medvedi.

“The IBU and the entire biathlon family mourns the loss of Igor Malinovskii, 5-time Junior World Champion and World Cup competitor. He will always be remembered as a great biathlete, we express our condolences to his family", IBU President O. Dahlin giving words to our sadness. https://t.co/TDQXonfkGF