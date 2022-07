PRESLATKO! VELIKA ČETVORKA KADA JE BILA SASVIM MALA: Hit fotka Đokovića, Nadala, Federera i Mareja! Da li ih prepoznajete? (FOTO)

Novak Đoković potvrdio je učešće na Lejver kupu i zajedno sa Rodžerom Federerom, Rafaelom Nadalom i Endijem Marejem biće deo "Timu Evrope".

Time je posle četiri godine velika četvorka svetskog tenisa ponovo u prilici da igra zajedno. Biće to možda i poslednja prilika da ih vidimo na istom turniru.

U susret ovom događaju na društvenim mrežama je osvanula interesantna fotografija. Na njoj su Đoković, Nadal, Marej i Federer kada su bili klinci.

The Big 4 when they were The Small 4 pic.twitter.com/7mRmCr8w75