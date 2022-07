BEKER OPET DOBIO LOŠE VESTI! Deportacija, pa plan kako da se reši bede

Kako prenose nemački i engleski mediji, bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, ima nove probleme dok odslužuje zatvorsku kaznu zbog utaje poreza.

Težak period je iza teniske legende Borisa Bekera, a izgleda da ga tek očekuju teška vremena!

Njemu po odsluženju zatvorske kazne preti nešto što se do sada nije pominjalo, a to je deportacija iz Velike Britanije. Čuveni Nemac proći će kao svaki drugi inostrani građanin koji počini zločin na teritoriji Ujedinjenog kraljevstva, a on je osuđen prvenstveno zbog utaje poreza.

Beker će, kako stvari stoje, prvo odslužiti kaznu od dve i po godine, a onda će odmah biti prosleđen u rodnu Nemačku.

Imao je pune sefove para nekadašnji teniski broj jedan, gomile nekretnina, a li čovek čije se bogatstvo nekada procenjivano na oko 130 miliona evra, sada je zvanično švorc, tako da mu sada samo preostaje da u zatvoru smisli šta će i kako će kada bude slobodan. Jedno je sigurno - imaće dovoljno vremena...