Da li je srpska atletičarka POKRADENA U FINALU? Ivani poništen skok za medalju, a evo da li je STVANO PRESTUPILA (FOTO)

Najbolja srpska atletičarka, Ivana Vuleta, zauzela je sedmo mesto na Svetskom prvenstvu u Oregonu u skoku udalj, a pričaće se o trećem skoku koji je poništen zbog prestupa.

Ivana je ponovo imala problem iz kvalifikacija - takmičenje počela prestupom u prvoj seriji, iako je skok izvesno bio preko sedam metara. Onda je išla na sigurnu opciju i sa 6,67 metara je obezbedila dodatna tri skoka u finalu. Usledio je novi prestup, u kom je zabeležen i sporni momenat - deluje da Ivana nije prešla crtu, kompjuter tvrdi drugačije, a taj skok bio je bolji od sedam metara.

Odlučivali su milimetri, sudije su gledale snimak i potvrdile su odluku računara, koji odnedavno automatski meri prestupe.

SHAME!!!! Ivana Spanovic's jump about 7m is considered a FOUL!!! How on earth is this a foul? @WorldAthletics do better !!! pic.twitter.com/zW6SgkbNrQ