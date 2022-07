PAMTIM NATO BOMBE, NIKADA IM TO NEĆU OPROSTITI: Imao sam 11 godina, sve su nam UNIŠTILI I UBILI 5.000 CIVILA

Nekadašnji reprezentativac Srbije otkrio je Italijanima svoje razloge zašto je odbio da nosi cvet maka, kao simbol sećanja na žrtve u Prvom svetskom ratu.

- Nosio sam "popi" (cvet maka op.a.) godinama, ali onda je britanska vlada odlučila da je taj simbol koristi za odavanje počasti svim vojnicima koji su poginuli u ratovima u kojima je zemlja učestvovala. Uključujući i bombardovanje Srbije tokom 1999. godine - rekao je Nemanja Matić za rimski list "Mesađero" i nastavio:

We should all respect Nemanja Matic's decision not to wear a poppy after Britain bombed Serbia in 1999. James McClean too after the "Troubles" in Northern Ireland https://t.co/7q7unx4RGA