Bajednu stiglo pismo da pusti Đokovića na US Open: Može li da ga spasi član 3(b) predsedničke proklamacije?

Srbi iz Čikaga pokrenuli inicijativu da pomognu Novaku Đokoviću da nesmetano uđe u SAD.

Novaku Đokoviću prema trenutnoj situaciji u Americi kada je u pitanju politika oko korona virusa, neće biti dozvoljeno da igra na US openu.

Zapravo, Novaku neće biti omogućeno ni da uđe u zemlju ukoliko ne bude vakcinisan, što je on potvrdio da neće uraditi.

Mnogi ljubitelji tenisa žale zbog ovakve politike američke vlade, jer neće biti u mogućnosti da gledaju šampiona Vimbldona, koji bi mogao u Njujorku da stigne rekord Rafaela Nadala po broju Grend slem titula, koji ih ima 22, jednu više od Novaka.

Pokrenuta je i peticija da se Novaku dozvoli da igra na US openu, koju je dosad potpisalo više od 40.000 ljudi.

Takođe, Srbi iz Čikaga su takođe pokrenuli inicijativu da pomognu Novaku, pa je tako, kako prenosi Politika, Nebojša Jovanović, vlasnik firme koja se bavi promocijom profesionalnog tenisa u dijaspori, uz konsultacije sa Srpsko-američkom glasačkom alijansom pokrenuo incijativu da se Novaku omogući da igra na US openu i da nesmetano uđe u Ameriku.

U pismu koje je poslao predsedniku Amerike, Džou Bajdenu, kao i američkim zvaničnicima, Jovanović je spomenuo specifičnu pravnu klauzulu, predsedničku proklamaciju 10284 od "nacionalnog interesa".

Član 3(b) predsedničke proklamacije dozvoljava izuzeće pojedinim stranim državljanima od postojećih kovid protokola, ako se to smatra američkim nacionalnim interesom. Pored predsednika Bajdena, ovo izuzeće mogu dodeliti sekretari Blinken, Batidžidž ili Majorkas, kojima je takođe upućen zahtev.

- US open je najveći teniski turnir na svetu, i on neće biti ono što jeste bez Novaka Đokovića. S obzirom na ekonomsku situaciju i krizu na svim nivoima, Amerika ne sme dozvoliti da se US open ne odigra u svom punom sjaju i kapacitetu, što znači i dolazak Novaka Đokovića koji je tri puta krunisan na US openu. Novak ne predstavlja nikakvu bezbednosnu pretnju, jedan je od najzdravijih ljudi na svetu zbog svog disciplinovanog života i služi kao uzor i inspiracija milionima širom sveta. U interesu je Amerike da najveći turnir sveta ugosti i najboljeg igrača sveta, posebno što je upravo osvojio sedmi Vimbldon u Londonu - poručio je Jovanović, koji je 22. jula posla pismo predsedniku Džou Bajdenu.

Olga Ravasi, predsednik i osnivač Srpsko-američke glasačke alijanse ističe da su dalje u komunikaciji sa republikanskim kongresmenom Klaudijom Teni i njenim timom, kao i da se ona jako zauzela da kontaktira Bajdena i predloži eventualnu proceduru u Kongresu. Takođe postoje kontakti i sa kongresmenom Frankom Mrvanom, koji je demokratski član srpskog kokusa i u čijem je distriktu veliki broj srpsko-američkih glasača.

Podsetimo, US open je na programu od 29. avgusta do 11. septembra.

Autor: