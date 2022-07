NEDOSTAJE MI MIHAEL SVAKI DAN! Korinu Šumaher slomile emocije: Održala dirljiv govor, pa ZAPLAKALA! (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Foter/emperornie on Foter.com / CC BY | |

Dirljiva scena viđena je u Kelnu na dodeli prestižne "Državne nagrade" koju dodeljuje Severna Rajna - Vestfalija.

Najveću počast ove nemačke savezne države dobio je legendarni vozač Formule 1 Mihael Šumaher, a nagradu su u njegovo ime primile supruga Korina Šumaher i ćerka Đina-Marija.

Korina je na svečanoj ceremoniji održala jedan izuzetno emotivan govor u kom je otkrila koliko joj muž nedostaje.

"Nedostaje mi Mihael svaki dan, ali ne samo meni. Nedostaje deci, porodici, njegovom ocu, svima. Svima nam fali, a on je tu. Drugačiji je, ali tu je i to nam daje snagu. Pokušavamo da nastavimo dalje kao porodica, što bi on i hteo. Uvek nas je štitio, a sad štitimo mi njega" rekla je Korina kroz suze.

Korina i Đina su došle u pratnji Šumaherovog prijatelja Žana Toda, nekadašnjeg predsednika FIA i šefa Ferarija.

"Upoznao sam Mihaela pre 30 godina u Ferariju i on spaja milione nas. To je normalno, niko nije bio spreman da sve ovo bude tako emotivno za Korinu, ali nekada je i dobro da malo izgubite kontrolu", rekao je Tod.

Stanje Mihaela Šumahera, sedmostrukog svetskog šampiona u Formuli 1, već više od osam godina je pod velom misterije. Mihael Šumaher je teško povredio glavu prilikom pada na skijanju u francuskim Alpima 29. decembra 2013. godine i od tada se nagađa u kakvom je zdravstvenom stanju, pošto nema zvaničnih medicinskih izveštaja.