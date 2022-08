TRESE SE AMERIKA ZBOG ĐOKOVIĆA! Ova Amerikanka se bori za Srbina! Od 4 osobe zavisi da li će igrati u Njujorku!

Nedeljama je Novak Đoković među glavim temama u svetu tenisa, a posebno u Americi. Opet je Srbin uzburkao strasti, jer sve je više Amerikanaca koji su na njegovoj strani, žele da ga vide na Ju Es openu, da se bori sa 22. grend slem u karijeri.

Novak Đoković bez problema može da igra na Ju Es openu, iako nije vakcinisan, ali zbog korona pravila ne može da uđe u Ameriku. Stranim državljanima koji nisu vakcinisani nije dozvoljen ulazak na teritoriju SAD-a.

Američka kongresmenka uz Novaka

Novak Đoković ipak trenira i sprema se kao da će igrati u Njujorku, čeka lepe vesti, a prve su već stigle. Američka kongresmenka Klaudija Teni, članica Republikanske partije, podržala je javno Novaka Đokovića na Tviteru. Ona je našeg asa objavila da je preduzela konkretne korake da bi mu pomogla da nesmetano dođe u SAD i igra na Ju Es openu.

- Napisala sam pismo državnom sekretaru u kojem sa ga pozvala da ti dozvoli da igraš na US Openu. Pokušavam da dobijem i veću podršku Kongresa. Potrudiću se da uradim sve što je moguće - napisala je kongresmenka, a poruku završila na srpskom jeziku:

I wrote a letter to the Secretary Of State urging him to let you play in the US Open. Trying to get more Congressional support as well! I will pursue every angle! Srecno! https://t.co/FI2Mjejeee