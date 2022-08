TRENING NOVAKA ĐOKOVIĆA KAKAV NIKAD NISTE VIDELI: Gurao skupocenini automobil, a onda se prolomio KRIK! (VIDEO)

Najbolji srpski sportista nema problema kad treba da se preparkira automobil.

Novak Đoković ne odustaje od treninga ni kada su veoma male šanse da će dobiti dozvolu za ulazak u SAD i učešće na US Openu ove godine. Srpski teniser naporno trenira, pokazao nam je to i snimkom sa Korčule gde mu je partner bio jedan od najtalentovanijih mladih tenisera Evrope, a pokazuju nam to i snimci iz Crne Gore.

Prvo smo videli fotografije Novaka Đokovića nakon kupanja u ledenoj reci, što ne bi svako smeo da uradi, a sada nam stiže nešto još bolje. Kao sastavni deo treninga, najbolji srpski sportista gura automobil!

Po modelu vozila na snimku ne deluje nam da je Novak to uradio jer automobil nije mogao da upali, pa je mnogo verovatnije da se Novak na ovaj način priprema da ostane u top formi i kada ne bude igrao na turnirima. Đoković je pokazao koliko je jak, pošto mu guranje vozila uopšte nije predstavljalo problem, na snimku se vidi da Porše dosta dobro ide zahvaljujući mišićima slavnog tenisera.

Ovako izgleda Đokovićev trening:

Navijači su ga bodrili, a i Novak Đoković je ispustio glasan krik kada je stigao na cilj i uspeo da obavi ovaj deo treninga. Pa nije on džabe već godinama jedan od najspremnijih sportista na svetu. Vidi se to i na velikim turnirima, kada čak i daleko mlađe tenisere "uvlači" u duge mečeve kako bi ih tamo slomio svojom snagom.