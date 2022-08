PISMO BAJDENU UZDRMALO AMERIKU! Kongresmen iz Teksasa: Đoković je žrtva 'vašeg bezosećajnog mandata i ksenofobije'

Republikanski kongresmen iz Teksasa Lui Gomert, zajedno sa još nekoliko kolega, uputio je pismo predsedniku Amerike Džou Bajdenu u kojem traži da se Novaku Đokoviću dopusti da igra na Ju Es openu.

Gomert u svom pismu oštro kritikuje Bajdena i kaže da je Đoković žrtva "Bajdenove bezdušne administracije".

"Novak Đoković je prošao strahote rata i gladi da bi postao jedan od najboljih svetskih tenisera, ako ne i najbolji. Ipak, čini se da sad ne može da preskoči Bajdenovu hladnu, bezdušnu, zlonamernu administraciju i besmislen nenaučni mentalitet kako bi se takmičio na Ju Es openu".

EXCLUSIVE: House Republicans Demand Biden End Vaccine Mandate For Foreign Travelers Into US, Defend Novak Djokovic



