PLANETA SE POKLONILA ČUDU IZ SRBIJE! Imamo atletsku šampionku sveta, i to uz rekord za istoriju (VIDEO)

Ona je, kao branilac trona u bacanju koplja, opet osvojila zlato i to najboljim rezultatom otkako se juniorski šampionati održavaju.

Nakon što je i u kvalifikacijama bila najbolja (norma za finale je bila 54,5 metara, a ona je iz prvog pokušaja bacila koplje 58,87) i u finalu je pomela konkurenciju prvi hicem.



Naime, Adriana Vilagoš je u uvodnoj seriji bacila koplje 63,52 metara i tako ušla u istoriju kao vlasnica novog rekorda svetskih prvenstava.

Championship record (63.52m) ✔️

World U20 champion x2 🥇🥇



Adriana Vilagoš 🇷🇸 successfully defends her world U20 javelin title while local favourite Valentina Barrios 🇨🇴 takes silver in a national U20 record of 57.84m!#WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/4ZGdfFe7Os