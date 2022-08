'PONOVI ŠTA SI MI REKAO!' MEDVEDEV POBESNEO I KRENUO NA NAVIJAČA: Zbog jedne reči je nastao HAOS, Rus ga vaspitavao! (VIDEO)

Ruski teniser Danil Medvedev eliminisan je već na startu mastersa u Montrealu pošto ga je nadigrao Nik Kirjos (6:7, 6:4, 6:2), kontroverzni Australijanac uz koga je bila većina publike u Kanadi.

Ne samo da su bili uz njega, nego su bili protiv Danila Medvedeva, prvog tenisera sveta, tako da su Rusa na kraju meča navijači dočekali ružnim povicima. Prisutni su zabeležili kako su mu vikali "luzeru" dok je napuštao stadion, a iako bi mnogi to samo ignorisali, Medvedev nije mogao da se suzdrži.

Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da se Danil Medvedev suočio sa jednim od navijača koji mu je pogrdno skandirao. Okrenuo se ka njemu i otišao da mu deli lekcije, a sve je pratilo i obezbeđenje.

Medvedev je "hejteru" objasnio da je miran i da mu se samo ne sviđa ono što je skandirao. Zbog toga što je razgovor počeo burnim hodom i rečima "šta si to rekao", mnogi su pretpostavili da će situacija eskalirati, međutim Medvedev je bio na distanci i mirno se suočio sa navijačem.

"Nemoj da gledaš dole!", rekao je Medvedev ovom muškarcu, s tim da se jasno može čuti da nije i jedini koji mu je pogrdno skandirao, ali je baš njega zapazio.

Drugi navijači su tražili od navijača da se izvini, a iako to nismo čuli - sve se na kraju još i mirno završilo.

