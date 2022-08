ON JE 'ZLATO SRBIJE'! Radulović iz Rijeke izabrao srpske delfine i to mu je 'POTEZ ŽIVOTA!' Mladi vaterpolista već sa 6 godina bio NAJBOLJI (VIDEO)

Upornost, rad i trud uvek donesu rezultate. To pokazuje i priča mladog vaterpoliste Marka Radulovića.

U okviru projekta "Zlato Srbije" predstavljen je Marko Radulović - mlada nada srpskog vaterpola i sportista uz čije se ime vezuje reč "biser"!

Radulović rođen je u Rijeci 2001. godine, gde je počeo da trenira vaterpolo sa šest i po godina. Njegov talenat brzo su prepoznali, tako da je već sa 15 godina debitovao u prvom timu primorja.

Kao perspektivan mladi igrač branio je boje hrvatske reprezentacije u mlađim selekcijama, a kada je njegova karijera trebalo da krene uzlaznom putanjom, počeli su da izostaju pozivi. Tada je doneo odluku da zaigra za srpske klubove, pa je 2018. godine prešao u Vojvodinu, kasnije u Šabac, a trenutno brani boje kragujevačkog Radničkog.

Odluku da zaigra sa „delfinima“ smatra potezom života.

- Sama pomisao da mogu da konkurišem, a kamoli da igram za Reprezentaciju Srbije, bila mi je prilika i čast. Preko Darka Bilića upoznao sam Uroša Stevanovića, mog selektora juniorske reprezentacije. On me je spojio sa Dejanom Savićem i u kratkom dogovoru sa njima dvojicom, dolazimo do odlične saradnje – kaže Radulović u videu, u okviru projekta "Zlato Srbije".

Marko je dominirao na svetskom Juniorskom prvenstvu 2021. godine i svojim maestralnim golgeterskim plejadama zadivio svet. Zasluženo je poneo zvanje najboljeg mladog igrača, a sa saigračima iz Reprezentacije, Srbiji je doneo zlato i veliku radost. Zlatu se nada i na Olimpijskim igrama.

- Neostvarena želja mi je osvajanje Olimpijskih igara – kaže Radulović.

Ljubav prema vaterpolu datira još od ranog detinjstva, a najveća podrška svih ovih godina mu je porodica.

- Ljubav prema vaterpolu se stvorila mojim prvim odlaskom na novootvoreni bazen u Rijeci. Ljubav prema vodi se dogodila kada sam je prvi put dodirnuo i ona me je odvela vaterpolu – rekao je Radulović.

Iako mu je tek 22 godina, Marko je jedan od najtalentovanijih vaterpolista mlade generacije. Za njega je vaterpolo život.

- Vaterpolo mi nudi puno lepih trenutaka i svi koji jednom počnu da se bave vaterpolom, nikada ne prestaju. Možda se više ne bave profesionalno, ali rekreativno sigurno – kaže Radulović.

Vaterpolo je već godinama najtrofejniji sport i sve više mladih odlučuje da krene stopama najboljih zlatnih „delfina“, a Marko budućim vaterpolistima poručuje:

Samo napred, ali nikad ne izostavite školu!