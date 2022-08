ZASTRAŠUJUĆI NOKAUT! LETEĆE KOLENO PRAVO U BRADU RIVALA: Nesrećni borac nije mogao da diše, lekari mu ukazivali pomoć! (UZNEMIRUJUĆE)

MMA borac Desmond Monabat na neverovatan način patosirao je svog rivala Dejvida Lureira.

Amerikanac je u jednom momentu skočio i kolenom udario pravo u bradu Lureira.

Nesrećni borac nije mogao da dođe do daha, lekari su odmah utrčali u oktagon kako bi mu ukazali pomoć. Srećom, nije bilo ozbiljnijih posledica.

Pogledajte sjajan potez Monabata.

My god, Desmond Monabat faceplants David Loureiro with a disgusting flying knee at Tuff-N-Uff 129 pic.twitter.com/I9cyFKgsmS