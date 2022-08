MISLIM DA JE OVO SR*NJE! Slavni Amerikanac ZBOG NOVAKA opet osuo paljbu: Mi se zabavljamo, a njemu nije dozvoljen ulazak u zemlju!

Legendarni američki tenisr Džon Mekinro ponovo je govorio o učešću Novaka Đokovića na predstojećem US openu.

Mekinro je besan zbog činjenice da je najuspešnijem teniseru na planeti zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države jer nije vakcinisan.

"Pre svega, mislim da je sve to sra*e. Mislim da bi trebalo da mu bude dozvoljeno da igra. To je moje lično mišljenje, a ja sam vakcinisan, primio sam i buster dozu. Te stvari zavise od osobe do osobe. Da sam on, a nisam on – on je osvojio mnogo više slemova nego ja jer je pronašao pravi način u sebi da to i ostvari, što malo ko može u bilo kom sportu da kaže za sebe da je pronašao", rekao je Mekinro i dodao:

"On se drži svojih stavova i apsolutno ima pravo da sam donosi ovakve odluke. On je jedan od najvećih sportista. Veoma pažljivo bira sve što unosi u svoje telo, tako da je frustrirajuće da u ovom trenutku tokom kojeg svi sedimo zajedno, zabavljamo se, a da njemu nije dozvoljen ulazak u zemlju jer nije vakcinisan. To stvarno nema smisla, ali to su pravila koja su trenutno na snazi vlade. Nisam saglasan sa njima, ali... Trenutno, to je život", zaključio je legendarni as.

Nedeljama unazad trostruki šampion Vimbldona vrši ogroman pritisak da se Novaku dozvoli učešće na poslednjem Grend slemu u sezoni.

Mekinro je apelovao i na vlasti da reaguju i da srpskom asu omoguće dolazak u Sjedinjene Američke Države.