HAOS NA MEČU U SINSINATIJU: Navijačica na meč Ruskinja došla ogrnuta UKRAJINSKOM ZASTAVOM - Ceo svet bruji o ovoj sceni (VIDEO)

Naime, u toku je bio kvalifikacioni duel između Ruskinje Ane Kalinskaje i Anastasije Potapove, kada je sudija sišla sa stolice posle žalbi jedne od igračica i zamolila navijačicu da napusti tribine.

Kako prenosi teniski novinar Ben Rotenberg, Ukrajinka se zove Lola i živi u Mejsonu. U tišini je gledala meč, ali je sporno bilo to što je bila ogrnuta zastavom zemlje iz koje potiče sa vinkom na glavi (venac od cveća, koji je deo ukrajinske kulture i nose ga ukrajinske žene).

Sudija je tom prilkom rekla navijačici da "nije lepo da sedi na tribinama sa zastavom" na šta joj je ona odgovorila da "nije lepo vršiti invaziju na drugu zemlju", aludirajući na ratni sukob u Ukrajini sa Rusijom.

Rotenberg navodi da je šef ozbezbeđenja na terenu posle toga postao neprijatan prema Ukrajinki, kao i da joj je rekao da mora da napusti teren ili će pozvati policiju. Navijačica je naposletku napustila teren ne želeći da produbljuje skandal.

Video of some of this incident surfaced hours later on social media, via @trashytennispic.twitter.com/bYlFL38L9X