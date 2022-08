Američki milioner podržao NOVAKA ĐOKOVIĆA i zatražio da Srbin zaigra na US openu

Jedan od njih je i čuveni američki milioner Stiv Forbs (75), vlasnik poznatog magazina "Forbes" i član Republikanske stranke Donalda Trampa. On je podržao nekadašnjeg teniskog šampiona Džona Mekinroa koji već nedeljama unazad lobira u američkoj javnosti da se Novaku Đokoviću koji nije vakcinisan protiv kovida dozvoli ulazak u SAD.

Tennis legend John McEnroe rightly slams US government barring 21-time grand slam winner Novak Djokovic from competing in US Open because he isn’t vaccinated against Covid-19. An example of bureaucratic bs.