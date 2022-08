MAGIJA SRPSKE HEROINE: Neverovatna Ivana Vuleta ostvarila jedan od najboljih rezultata u Evropi posle više od 20 godina

Srpska atletska heroina Ivana Vuleta osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu na otvorenom u Minhenu pošto je već u prvoj serijo skočila 7.06 metara što joj je bilo dovoljno da nadmaši konkurenciju.

Tokom celog finala njene rivalke nastojale su da nadskoče Ivanu koja je odmah pokazala zašto je jedna od najboljih na svetu, a sada zvanično i u Evropi. Ipak, u tome nisu uspele pa je srpska atletičarka donela Srbiji novu najsjajniju medalju.

Ono što posebno raduje jeste da je Vuleta ovim skokom došla i do najboljeg rezultata sezone, a ujedno, upisala je i najbolji skok u Evropi posle 1998. godine. Tada, legendarna Heike Dreksler je na Evropskom prvenstvu skočila velikih 7.16, dok su ostale takmičarke ostvarile rezultat od 7.11 i 7.06.

Koliko je ovo dobar rezultat govori i podatak da je ovo najbolji skok u ovoj discilini u 21. veku kada je reč o evropskim prvenstvima.

What a final! 😍



Ivana Vuleta 🇷🇸 regains her European long jump title in #Munich2022 with 7.06m to beat Malaika Mihambo with 7.03m.



Vuleta's winning jump was the longest at the European Championships this century! 💥 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/d2KSRgKVwm