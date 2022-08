POČELO EVRPOSKO PRVENSTVO U BADMINTONU! Iz saveza poručuju: Važni su nam osmesi i prve reakcije stotine i stotine učesnika!

Od 18. do 27. avgusta 2022. održava se Evropsko prvenstvo u badmintonu za juniore, u organizaciji Badminton saveza Srbije i Beograda.

Najvažnije i najmasovnije kontinentalno takmičenje održava se u Atletskoj dvorani uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Grada Beograda, a pod okriljem Evropske badminton konfederacije i okupiće više od 800 takmičara do 19 godina iz 37 država Evrope.

Predsednik Upravnog odbora Badminton saveza Srbije Radomir Jovović istkao je za Pink da je ovo pravi praznik za ljubitelje ovog sporta.

- Juče je počeo ekipni evropski šampionat. Za Srbiju i reprezentaciju Srbije veoma uspešno, bilo je ubedlivo protiv Grčke 5:0. Za nas kao organizatore zaista mnogo važniji su osmesi i već prve reakcije stotine i stotine takmičara, članova stručnih štabova, učesnika - rekao je Jovović.

Iz organizacije Evropskog takmičenja pozvali su sve ljubitelje sporta da do 27. avgusta posete ovaj sportski spektakl.

- Ulaz je besplatan, dobrodošli praktično od jutra do mraka svaki dan do 27. Do 22. avgusta traje ekipni šampionat koji će biti završen finalima, svečanom ceremonijom zatvaranja i istog dana počinje pojedinačno, potpuno novo Evropsko prvenstvo u svih pet takmičarskih konkurencija koje će se završiti u subotu 27. avgusta - objasnio je Radomir Jovović.

Autor: J.Đ.