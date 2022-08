OGLASIO SE NAJVEĆI MRZITELJ NOVAKA ĐOKOVIĆA! Čuveni američki novinar napisao nešto što će SIGURNO ODUŠEVITI celu Srbiju

Upravo je čuveni novinar to priznao na svom Tviter nalogu, napisavši da je Srbin najbolji ikada, čak iako karijeru završi sa manje osvojenih grend slem titula od Rafaela Nadala (trenutni odnos je 22:21 za Španca).

Four years since the #Djokémon was completed, and he completed a second one last year, too. No one else has one.



Double career slam, double Grandmaster.



Even if Djokovic doesn’t ever pass Nadal in Slam titles, no doubt in my mind that he’s the men’s tennis statistical GOAT. https://t.co/JdjdzrdUCW