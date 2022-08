PROGOVORIO O ZAVRŠETKU KARIJERE! Nole otkrio svoje planove za budućnost!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković dao je intervju novinaru Grahamu Besindžeru, kome se poverio o planovima budućnosti Srpski as je u dosadašnjoj blistavoj karijeri podigao 21 grend slem trofej, a na poslednjem Vimbldonu odbranio prošlogodišnji pehar.

Trenutno Đoković ima jedan grend slem manje od Španca Rafaela Nadala koji je iskoristio neigranje Noleta na Australijan openu zbog vakcinacije i pobedama u Melburnu i Rolan Garosu, pretekao prvog reketa Srbije.

Novak se tokom razgovora sa Besindžerom osvrnuo na dalje planove u igračkoj karijeri:

- Imam još mnogo toga da uradim u ovom sportu. Verujem da mogu da osvojim još grend slemova, da dodatno popravim rekord kao igrač na prvom mestu na listi. To su moji jasni ciljevi - rekao je Đoković.

- U isto vreme, to nisu jedine stvari koje me motivišu. Svakodnevno me ispunjava da radim na sebi, na svom ličnom rastu - istakao je Novak Đoković.