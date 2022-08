NOLE UŽIVA KAD POMAŽE DRUGIMA! Troicki bez dlake na jeziku: Đoković je bio uz mene u teškom trenutku!

Nekadašnji teniser, a sada selektor Srbije, Viktor Troicki hvalio je Novaka Đokovića.

Troicki, koji je 2010. godine sa Đokovićem osvojio Dejvis kup, otkrio je da mu je Đoković pomogao kada je prolazio kroz težak period u karijeri.

- Novaka poznajem zaista dugo. On je moj prijatelj. Prolazio sam kroz težak period u karijeri i on je bio uz mene. To je njegov veliki kvalitet. Novak voli da pomaže ljudima koji su u problemu. Traga za rešenjem i to mu pruža veliko zadovoljstvo. Za mene je to bilo odlučujuće. Zato sam danas ovde u njegovom trening centru. Imamo isti cilj, da dozvolimo mladim nadama da treniraju u našoj zemlji, to je luksuz koji mi nismo imali dugo godina, rekao je Troicki za portal "We Love Tennis".

Novak bez zvaničnog meča od Vimbldona.Novak Đoković nije odigrao nijedan meč poslednjih mesec dana. Srbin je tada pobedio Nika Kirjosa u finalu i došao do 21 grend slem trofeja u karijeri.

Đoković nije putovao u Kanadu i SAD zbog svog vakcinalnog statusa, propustio je turnir u Montrealu, kao i Sinsinatiju. Kako sada stvari stoje malo je verovatno da će dobiti dozvolu da učestvuje na Ju-Es openu.

Ipak nije sve izgubljeno za Srbina, pre nekoliko dana centar za kontrolu bolesti (CDC) opustio je kovid pravila u Sjedinjenim Američkim Državama, što je pogrejalo nadu Đokovića i njegovih navijača.

Novak je trenutno šestoplasirani igrač na ATP listi, a ove sezone pobedio je 23 od 28 odigranih mečeva, osvojio je masters u Rimu i Vimbldon. Propustio je Australijan open.