JEDAN JE NOLE! Đoković emotivan posle oproštaja vaterpolista: On je moj drugar iz detinjstva, tražiću da me nauči...

Kroz godine reprezentativne karije Đoković i vaterpolisti su se susretali na Olimpijskim igrama

Novak Đoković je sinoć prisustvovao istorijskom trenutku na bazenu “Milan Gale Muškatirović”, gde su se od reprezentacije Srbije oprostili legendarni vaterpolisti, koji su u prethodnih 15 godina osvojili sve što se može osvojiti.

Kroz godine reprezentativne karije Đoković i vaterpolisti su se susretali na Olimpijskim igrama, družili se, bordili, pa je tako najbolji srpski teniser bio uz njh i sinoć.

O povlačenju živih legendi našeg vaterpolo, Đoković je posle spektakla rekao sledeće:

– Ovo je bilo veliko veče za Srbiju i srpski vaterpolo, kao i za svetski vaterpolo. Šestorica veličanstvenih, jedni od najvećih šampiona koje je svet ikada video se povukao večeras. Bilo je emotivno za sve nas, svi koji smo ponosni i bliski sa njima i koji smo ih gledali kako igraju i osvajaju toliko medalja i titula tokom svih ovih godina – rekao je Novak i govorio o svom velikom prijatelju Filipu Filipoviću.

– Filip Filipović je moj drugar, drug iz detinjstva, zajedno smo odrasli u Beogradu, išli smo zajedno u školu… Dugo se znamo i sada kada ga gledam kako se povlači večeras, bilo je nešto posebno. On je sa svim ostalim momcima uspeo da učini Srbiju posebnom toliko puta. Čast mi je što sam bio ovde i doživeo ovo.

Da li je probao da igra protiv Filipa?

– Ne, nisam nikada, ali sada ćemo imati više vremena da se družimo i pitaću ga da uđemo u bazen i da mi malo popusti, ali i da me nauči kako da igram i uđem igru. Svi znamo da plivamo i mislimo da je to sve, ali nije samo to tako prosto – zaključio je Novak.

Podsetimo, Filip Filipović, Stefan Mitrović, Milan Aleksić, Gojko Pijetlović, Duško Pijetlović i Andrija Prlainović rekli su zbogom pred punim tribinama bazena na Dorćolu.

Autor: